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Военная операция на Украине ,  
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Депутаты Европарламента устроили демарш против Совета ЕС из-за Украины

Европейские депутаты устроили демарш против Совета ЕС, требуя помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Депутаты Европарламента отказались утвердить закрытие потраченного бюджета Совета Евросоюза за 2022 год из-за недостаточной помощи Украине, сообщила пресс-служба парламента.

Депутаты согласились 515 голосами против 62 при 20 воздержавшихся отложить голосование по закрытию бюджета до следующего пленарного заседания, «ожидая решения государств-членов предоставить Украине системы противоракетной защиты», уточнила пресс-служба. Речь идет о потраченном бюджете, который должен формально закрыть Европарламент.

Депутаты раскритиковали высокий уровень ошибок в расходах на 2022 год, но утвердили расходы Еврокомиссии, которые составили 95% бюджета ЕС.

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В конце февраля Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд до 2027 года. За решение проголосовали 536 депутатов, против — 40. Проект предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд. Первый транш в размере €4,5 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала передать в марте.

В апреле Еврокомиссия анонсировала выделение еще €1,5 млрд Украине из принятого в феврале пакета при «положительной оценке выполнения согласованных условий». Украинское издание «Обозреватель» уточнило, что первый транш, переданный в марте, включал в себя сразу три выплаты — по €1,5 млрд за каждый месяц с начала года.

Россия выступает против западной помощи Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что украинская экономика и система обороны не могут существовать без «внешней подпитки».

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Украина Европарламент Евросоюз финансовая помощь
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