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Военная операция на Украине ,  
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ЕС анонсировал выделение еще €1,5 млрд Украине из пакета на €50 млрд

ЕК анонсировала выделение еще €1,5 млрд Украине из пакета на €50 млрд в апреле
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

В апреле Украина может получить второй транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд из пакета в €50 млрд, который рассчитан на четыре года, сообщается на сайте Еврокомиссии. Об этом было объявлено на встрече украинских чиновников и доноров Киева.

«В апреле планируется выделение Украине второго транша предварительного финансирования в размере €1,5 млрд при условии положительной оценки выполнения согласованных условий», — сказано в сообщении.

Первый транш в размере €4,5 млрд Киев получил в марте. Украинское издание «Обозреватель» уточняло, что он включал в себя сразу три выплаты — по €1,5 млрд за каждый месяц с начала 2024 года.

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О выделении €50 млрд для Украины страны ЕС договорились 1 февраля. Пакет включает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд. Условие для выплат — соблюдение демократических принципов и прав человека.

В ЕК ранее сообщали, что с начала военных действий в феврале 2022 года Евросоюз оказал Украине помощь на общую сумму €88 млрд; из них на военную поддержку ушло €28 млрд. В 2024 году Брюссель, как ожидается, выделит на эти цели €21 млрд.

Россия выступает против западной помощи Киеву. Президент Владимир Путин отмечал, что украинская экономика и система обороны не могут существовать без «внешней подпитки».

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Евросоюз Еврокомиссия Украина
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