Посол США анонсировала передачу Украине $138 млн для модернизации ПВО

Власти США передадут Украине $138 млн для модернизации систем противовоздушной обороны, заявила американский посол в стране Бриджит Бринк в своем X (Twitter).

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн на критически важную модернизацию системы ПВО», — рассказала Бринк. Она отметила, что финансирование поможет сохранить работоспособность противовоздушной обороны Украины.

Она добавила, что в ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и «именно сейчас есть настоятельная потребность в большом количестве средств ПВО и нашей помощи».

В феврале газета The New York Times оценила запасы снарядов для украинской ПВО и отметила, что без помощи США Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет «стремительный коллапс» на линии фронта. Издание утверждало, что зарядов хватает лишь до марта 2024 года. По словам американских и европейских чиновников, ситуация усугубляется задержкой со стороны США, а у Вашингтона закончились деньги на финансирование новых контрактов на вооружения для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце марта заявил, что его страна нуждается в большем числе зенитных ракетных комплексов Patriot для укрепления ПВО. Он призвал дать Киеву «чертовы Patriot», чтобы защитить не только жизни украинцев, но и экономику страны от разрушения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.