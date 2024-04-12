Путин фразой «пускай решают сами» заявил о счастье для Украины

Украина сама должна решить, с кем ей будет счастье, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Пусть они решают сами», — сказал Путин, его слова приводит агентство ТАСС. Так он прокомментировал мнение Лукашенко о том, что Украина в скором времени «одумается и поймет, где ее счастье». Белорусский президент уточнил, что абсолютно поддерживает позицию России по урегулированию украинского кризиса и считает невозможным мирные переговоры без участия Москвы.

Лукашенко лидер отметил, что России стоит вести переговоры не с Украиной, а с теми, кто за ней стоит. По его словам, сейчас Москва «не разговаривает» с Киевом и вряд ли будет делать это в дальнейшем, но если будет нужно, Минск поможет в переговорном процессе и «вклинится» в ситуацию.

Путин согласился с предложением Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной, который появился после нескольких раундов переговоров российских и украинских делегаций в марте 2022 года. По мнению Лукашенко, инициативы Путина по поводу урегулирования конфликта «найдут отклик на Украине», в том числе у военных.