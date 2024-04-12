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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил найти средства на развитие космической ядерной энергетики

Путин: требуется выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Президент Владимир Путин распорядился выделить средства на развитие космической ядерной энергетике после совещания с членами правительства. Поручения опубликовали на сайте Кремля.

Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» совместно с властями должны принять решения о выделении из федерального бюджета «ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России». В поручении уточнили, что следует обратить особое внимание на «реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Ответственным за выполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Принять решение по распоряжению президента требуется до 15 июня 2024 года.

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Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; с разгонным блоком &laquo;Орион&raquo;

В марте Путин поручил разобраться с постройкой ядерной энергоустановки в космосе. По его словам, это та сфера, в которой у России есть уникальные компетенции, но тема нуждается в проработке и финансировании.

В начале марта этого года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. По словам экспертов, опрошенных РБК, применение таких установок на Луне — один из самых эффективных способов энергообеспечения лунной миссии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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