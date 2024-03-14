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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе

Владимир Путин поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе
Строительство ядерной энергоустановки в космосе — это та сфера, в которой у России есть уникальные компетенции, но тема нуждается в проработке и финансировании, почеркнул глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Reuters)

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил им заняться вопросами, связанными с постройкой ядерной энергетической установки в космосе, в том числе обеспечить финансирование этого проекта.

«Вы сейчас упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе. <...> Я хочу обратиться и к Андрею Рэмовичу [Белоусову], и к Михаилу Владимировичу [Мишустину], там есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания», — сказал глава государства.

По словам Путина, этот проект — «важная тема», поскольку у России в этой сфере есть компетенции, которыми другие страны не обладают. «Нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она: «а — развивалась и б — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — пояснил он.

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Технологии и медиа
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В России есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерных энергетических установок. Так, с 2010 года в стране разрабатывается ядерный буксир «Зевс». В «Роскосмосе» заявляли о планах вывести его на орбиту в 2030 году для летных испытаний. На его разработку было заложено 4,2 млрд руб.

В начале марта этого года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. Проект должен быть реализован совместно с Китаем. Эксперты, опрошенные РБК, называли применение таких установок на Луне одним из самых эффективных способов энергообеспечения лунной миссии.

В начале февраля американские СМИ, а затем и официальные лица в Белом доме и конгрессе США сообщили о сведениях разведки США, которая полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. Информацию довели до конгресса и ключевых союзников США. Несколько собеседников CNN уточнили, что российская технология пока находится в разработке и на орбиту еще не выведена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл эти сообщения уловкой Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Осенью 2022 года Россия предложила странам — членам ООН разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. В МИДе отмечали, что страна всегда выступала «за сохранение космоса для мирных целей».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ядерный реактор космос Владимир Путин
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