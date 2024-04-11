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Напавший на полицейских в Подмосковье дал признательные показания

Напавший на полицейских в Подмосковье Буряков дал признательные показания

Напавший на полицейских в Подмосковье дал признательные показания
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Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Василий Буряков рассказал, что 7 апреля приехал забрать закладку с наркотиками. На месте его ждали сотрудники полиции, он открыл огонь из пистолета, а затем скрылся.

В результате стрельбы погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко, второй сотрудник полиции получил ранение.

Обвиняемого в нападении на полицейских доставили на допрос на вертолете
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По факту посягательства на жизнь полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса. Виновному по этой статье грозит пожизненное заключение.

11 апреля подозреваемого в убийстве задержали и на вертолете доставили на допрос. Кроме того, следователи обнаружили тайник задержанного, в котором хранились автомат, пистолет, пули и контейнеры с веществом, «внешне схожим с наркотическим веществом».

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Теги
Щелково полиция признание вины
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