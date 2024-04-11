Напавший на полицейских в Подмосковье Буряков дал признательные показания

Напавший на полицейских в Подмосковье дал признательные показания

Video

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Василий Буряков рассказал, что 7 апреля приехал забрать закладку с наркотиками. На месте его ждали сотрудники полиции, он открыл огонь из пистолета, а затем скрылся.

В результате стрельбы погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко, второй сотрудник полиции получил ранение.

По факту посягательства на жизнь полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса. Виновному по этой статье грозит пожизненное заключение.

11 апреля подозреваемого в убийстве задержали и на вертолете доставили на допрос. Кроме того, следователи обнаружили тайник задержанного, в котором хранились автомат, пистолет, пули и контейнеры с веществом, «внешне схожим с наркотическим веществом».