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Скрывавшегося в лесу убийцу полицейского задержали в Тверской области

В тверском лесу задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Щелково
В лесу в Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье 7 апреля. Один сотрудник полиции погиб, второй получил огнестрельное ранение. Они проводили операцию по задержанию наркосбытчика в Щелково

Скрывавшегося в лесу убийцу полицейского задержали в Тверской области
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Полицейские и росгвардейцы задержали в Тверской области Василия Буракова, который подозревается в нападении на сотрудников МВД 7 апреля в подмосковном Щелково. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

МВД также опубликовало видео допроса задержанного. На нем мужчина, представившийся Василием, говорит, что скрывался в лесу, а вину «признает, наверное».

Нападение на полицейских произошло 7 апреля в Подмосковье, когда силовики пытались задержать наркосбытчика. Злоумышленник открыл огонь и скрылся на черном мотоцикле, писал телеграм-канал «112».

МВД назвало имя напавшего на полицейских в Подмосковье
Общество
Василий Буряков

Погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. По данным МВД, злоумышленник выстрелил в него несколько раз, полицейский умер от полученных ран. Еще один сотрудник полиции получил ранение. Источник РБК, близкий полиции, сообщал о действии плана «Сирена» в Подмосковье на время поиска нападавшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских — ст. 317 Уголовного кодекса. Виновному грозит пожизненное заключение.

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Теги
Юлия Овчинникова
МВД убийство Подмосковье Тверская область Россия Ирина Волк
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