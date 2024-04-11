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Обвиняемого в нападении на полицейских доставили на допрос на вертолете

Обвиняемого в нападении на полицейских доставили на допрос на вертолете

Обвиняемого в нападении на полицейских доставили на допрос на вертолете
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Подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелкове доставили на допрос на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

О том, что обвиняемый в нападении на сотрудников полиции в Московской области Василий Буряков доставлен на допрос к следователю, сообщило также Главное следственное управление СК по Подмосковью. «Заочно ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Нападение на полицейских в Щелкове произошло 7 апреля. Сотрудники правоохранительных органов устроили засаду наркоторговцам, прибывший на место «закладчик» открыл стрельбу по полицейским. В результате нападения погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко, второй сотрудник полиции получил ранение. Подозреваемый уехал с места преступления на мотоцикле.

По факту посягательства на жизнь полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса. Виновному по этой статье грозит пожизненное заключение.

11 апреля подозреваемого в убийстве задержали в Тверской области. Мужчина, представившийся Василием, рассказал, что скрывался в лесу, а вину «признает, наверное».

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Теги
Подмосковье полицейские нападение
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