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Общество ,  
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Следователи нашли тайник задержанного за нападение на полицейских

СК нашел схрон с оружием подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Нападение произошло 7 апреля, в результате погиб один полицейский, а второй был тяжело ранен. Подозреваемого задержали ранее сегодня

Следователи нашли тайник задержанного за нападение на полицейских
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Следователи и криминалисты подмосковного СК вместе с оперативными сотрудниками нашли тайник подозреваемого в нападении на полицейских в Щелковском городском округе Московской области. В нем находилось огнестрельное оружие, патроны и «вещество, внешне схожее с наркотическим», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи и криминалисты подмосковного СК вместе с оперативными сотрудниками нашли тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия. «Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом», — сообщили в ведомстве.

По делу задержан Василий Буряков. Кроме ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, наказание вплоть до пожизненного заключения) его также обвиняют в незаконном обороте оружие (ст. 222 УК).

На видео, которое опубликовало Следственный комитет, подозреваемый говорил, что скрывался в лесу. Он заявил, что вину «признает, наверное». Он скрылся с места на мотоцикле. На видео Бураков заявил, что мотоцикл стоит в лесу.

Задержанный за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчина. Видео
Общество

Нападение на полицейских произошло 7 апреля в Подмосковье, когда силовики пытались задержать наркосбытчика. Собеседник РБК рассказал, что «в рамках операции «Лес» они прибыли на задержание «закладчиков», где все и произошло». Согласно информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета, затем уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга.

В результате нападения погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. По данным МВД, злоумышленник выстрелил в него несколько раз, полицейский умер от полученных ран. Другой полицейский был тяжело ранен.

Близкий к полиции источник РБК сообщал о действии плана «Сирена» в Московской области на время поиска нападавшего. Он может применяться в том числе и для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

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Георгий Смирнов
Следственный комитет полицейские нападение на полицейских
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