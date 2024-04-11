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Общество ,  
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Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных

Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Почти 40 заключенных сбежали из тюрьмы в Морони — столице Союза Коморских островов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру и правительство страны.

38 осужденных покинули учреждение через главный вход. Государственный прокурор страны Али Мохамед Джунаид заявил, что причиной побега стала халатность охранников.

В правительстве предположили, что побег был подготовлен заранее.

В Гаити банды выпустили заключенных из главной тюрьмы
Политика
Фото:Ralph Tedy Erol / Reuters

В начале марта 2024 года на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе в Гаити напали вооруженные группировки. Злоумышленники выпустили оттуда «значительное количество» заключенных. В числе тех, кого освободили, были лидеры влиятельных банд.

В стране ввели комендантский час. Вооруженные люди пытались захватить аэропорт в Порт-о-Пренсе, у правительственных учреждений в центре столицы начались столкновения между силовиками и представителями преступных групп.

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Теги
Коморские острова тюрьма побег из тюрьмы
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