Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных
Почти 40 заключенных сбежали из тюрьмы в Морони — столице Союза Коморских островов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру и правительство страны.
38 осужденных покинули учреждение через главный вход. Государственный прокурор страны Али Мохамед Джунаид заявил, что причиной побега стала халатность охранников.
В правительстве предположили, что побег был подготовлен заранее.
В начале марта 2024 года на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе в Гаити напали вооруженные группировки. Злоумышленники выпустили оттуда «значительное количество» заключенных. В числе тех, кого освободили, были лидеры влиятельных банд.
В стране ввели комендантский час. Вооруженные люди пытались захватить аэропорт в Порт-о-Пренсе, у правительственных учреждений в центре столицы начались столкновения между силовиками и представителями преступных групп.