Власти Гаити ввели комендантский час и режим ЧП из-за банд
Правительство Гаити ввело ночной комендантский час и объявило чрезвычайное положение после того, как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы страны, после чего сбежали тысячи заключенных. Об этом пишет Associated Press.
Режим ЧП вступил в силу немедленно на 72 часа. На улицах будет запрещено находиться с 20:00 до 5:00 всем, кроме полицейских, пожарных, врачей и журналистов.
Власти пообещали разыскать сбежавших заключенных. «Полиции было приказано использовать все имеющиеся в ее распоряжении законные средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей», — заявил министр финансов Патрик Бойвер, исполняющий обязанности премьер-министра.
С середины прошлой недели в Гаити продолжается эскалация насилия, с четверга убиты не менее девяти человек, четверо из них — полицейские. Лидер альянса банд Джимми Шеризье, бывший офицер полиции по прозвищу Барбекю, призвал преступные группировки объединиться и свергнуть премьер-министра Ариэля Генри.
Банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в гаитянской столице Порт-о-Пренс: Центральный банк, полицейские участки, международные аэропорт, национальный футбольный стадион и крупнейшие тюрьмы.
В национальной тюрьме Гаити находились 3687 человек, почти все сбежали — 3,5 тыс., оценивают в ООН. В ней предпочли остаться только несколько десятков человек, среди них — 18 бывших колумбийских солдат, которых обвинили в наемничестве при убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Их эвакуировали.
Противоборствующие банды контролируют большую часть столицы Гаити, свыше 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за неизбирательных убийств, похищений, поджогов и изнасилований. Только в январе 2024 года были убиты, ранены или похищены около 1,1 тыс. человек. ООН назвала этот месяц самым тяжелым для страны за последние два года.
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