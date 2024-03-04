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Власти Гаити ввели комендантский час и режим ЧП из-за банд

Гаити ввело комендантский час и режим ЧП из-за банд и побега тысяч преступников
Гаити переживает очередную эскалацию насилия: банды, контролирующие большую часть столицы, освободили тысячи преступников и нападают на полицейские участки, ЦБ и терроризируют население. Они угрожают свергнуть правительство

Правительство Гаити ввело ночной комендантский час и объявило чрезвычайное положение после того, как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы страны, после чего сбежали тысячи заключенных. Об этом пишет Associated Press.

Режим ЧП вступил в силу немедленно на 72 часа. На улицах будет запрещено находиться с 20:00 до 5:00 всем, кроме полицейских, пожарных, врачей и журналистов.

Власти пообещали разыскать сбежавших заключенных. «Полиции было приказано использовать все имеющиеся в ее распоряжении законные средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей», — заявил министр финансов Патрик Бойвер, исполняющий обязанности премьер-министра.

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С середины прошлой недели в Гаити продолжается эскалация насилия, с четверга убиты не менее девяти человек, четверо из них — полицейские. Лидер альянса банд Джимми Шеризье, бывший офицер полиции по прозвищу Барбекю, призвал преступные группировки объединиться и свергнуть премьер-министра Ариэля Генри.

Банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в гаитянской столице Порт-о-Пренс: Центральный банк, полицейские участки, международные аэропорт, национальный футбольный стадион и крупнейшие тюрьмы.

В национальной тюрьме Гаити находились 3687 человек, почти все сбежали — 3,5 тыс., оценивают в ООН. В ней предпочли остаться только несколько десятков человек, среди них — 18 бывших колумбийских солдат, которых обвинили в наемничестве при убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Их эвакуировали.

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Противоборствующие банды контролируют большую часть столицы Гаити, свыше 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за неизбирательных убийств, похищений, поджогов и изнасилований. Только в январе 2024 года были убиты, ранены или похищены около 1,1 тыс. человек. ООН назвала этот месяц самым тяжелым для страны за последние два года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Гаити комендантский час чрезвычайное положение
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