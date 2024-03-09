Банды Гаити вступили в бой с силовиками у президентского дворца страны

Правительственные учреждения в центре столицы Гаити подверглись нападению, банды атаковали даже дворец президента, есть убитые, сообщает ABC. На днях лидер повстанцев пригрозил гражданской войной и геноцидом

Фото: Johnson Sabin / EPA / ТАСС

Вооруженные бандитские группировки напали на правительственные здания в центре гаитянской столицы городе Порт-о-Пренс, передают ABC, CNN и EFE.

О стрельбе в районе Национального (президентского) дворца сообщает агентство EFE, CNN пишет, что атакованы полицейские участки в районе резиденции. Атака была скоординированной и быстрой, разные группы одновременно атаковали президентский дворец, здание МВД, штаб-квартиру полиции западного округа Гаити, рассказал собеседник ABC. По его словам, убиты около 12 боевиков, стрельба стихает.

«Мы все еще работаем над тем, чтобы как можно скорее взять ситуацию под контроль. Мы делаем все возможное, используя то, что у нас есть», — сказал источник CNN в гаитянских службах безопасности.

Президентский дворец пустует с лета 2021 года, когда был убит президент Жовенель Моис, новый президент избран не был. Однако здание круглосуточно охраняется и остается символом федеральной власти в государстве.

Накануне бандиты ворвались в терминал местного порта, который является ключевым объектом для импорта продуктов питания на Гаити. По данным ООН, полиции «удалось отразить скоординированные групповые нападения на ключевые объекты инфраструктуры, включая аэропорт». Группировки также позволили сбежать почти 4 тыс. заключенным из двух тюрем.

Власти Гаити ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Группировки возглавляет бывший офицер полиции Джимми Шеризье по прозвищу Барбекю. Он призвал премьера Ариэля Анри уйти в отставку. «Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, мы сразу же идем к гражданской войне, которая приведет к геноциду», — предупредил Шеризье. По его словам, Гаити станет «либо раем, либо адом», а небольшой группе богачей, проживающих в дорогих отелях, нельзя позволять «решать судьбу людей, живущих в рабочих кварталах».

Анри должен был уйти в отставку в соответствии с планом по созданию переходного правительства, но не выполнил обещание. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с ним призвал ускорить выполнение плана и провести честные выборы.

Атака произошла, когда премьер был в Кении, в результате на пути обратно он приземлился в Пуэрто-Рико вместо Гаити.

Банды контролируют большую часть столицы Гаити, свыше 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за неизбирательных убийств, похищений, поджогов и изнасилований. Только в январе 2024 года были убиты, ранены или похищены около 1,1 тыс. человек. ООН назвала этот месяц самым тяжелым для страны за последние два года.