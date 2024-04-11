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Военная операция на Украине ,  
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На территории посольства Украины в Москве вывесили Знамя Победы

На территории посольства Украины в Москве вывесили Знамя Победы и флаг России
Сюжет
Военная операция на Украине
Здание посольства Украины в Москве
Здание посольства Украины в Москве (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Флаг России и Знамя Победы вывесили на территории посольства Украины в Москве в Леонтьевском переулке. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. Позднее МИД Украины объявил, что все украинские консульства закрывают офисы в России. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой.

В МИДе сообщили, что Россия не будет трогать здание посольства Украины
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Здание посольства Украины в Москве

Украина заявила о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве в апреле 2023 года. Тогда Москва пообещала дать на это зеркальный ответ.

10 февраля 2024 года Россия расторгла договор аренды офиса в Леонтьевском переулке с посольством Украины. 

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