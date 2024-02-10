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Военная операция на Украине ,  
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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Здание посольства Украины в России
Здание посольства Украины в России (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, подтвердили РБК в российском МИДе. Ранее об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сказал, что в апреле 2023 года Киев заявило расторжении договора аренды с посольством России, а Москва пообещала дать на это зеркальный ответ.

Источник агентства сказал, что «по дошедшим сведениям» договор аренды с украинским посольством расторгнут, но «ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание».

Материал дополняется.

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