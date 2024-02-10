Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, подтвердили РБК в российском МИДе. Ранее об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства сказал, что в апреле 2023 года Киев заявило расторжении договора аренды с посольством России, а Москва пообещала дать на это зеркальный ответ.
Источник агентства сказал, что «по дошедшим сведениям» договор аренды с украинским посольством расторгнут, но «ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание».
Материал дополняется.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле