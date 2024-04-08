В МИДе сообщили, что Россия не будет трогать здание посольства Украины

Здание посольства Украины в Москве (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и не будет трогать здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ТАСС.

10 февраля Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в качестве зеркального ответа Киеву. Украинская сторона расторгла договор аренды земли с российским посольством в апреле 2023 года.

«Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — сказал Полищук.

Здание украинского посольства в Москве остается в государственной собственности Украины, и расторжение договора аренды земли не влияет на его неприкосновенность, добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что «это в равной степени относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

Посольство Украины в Москве располагалось по адресу: Леонтьевский переулок, дом 18. Оно прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. 13 марта того же года МИД Украины объявил, что работу в России прекратили все украинские консульства.

22 февраля 2022 года Россия решила эвакуировать дипломатов с Украины. «Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорилось в заявлении МИДа.