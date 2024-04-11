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Дело инстаблогеров ,  
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Суд продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Суд в Москве продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
Сюжет
Дело инстаблогеров

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
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Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Суд по просьбе следствия продлил срок содержания в СИЗО на два месяца, до 16 июня 2024 года. Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Ему вменяют в общей сложности 73 эпизода мошенничества. Следствие считает, что блогер с сообщниками зарегистрировали несколько юридических лиц, в том числе «Like Центр», для создания у покупателей его бизнес-курсов «ложного впечатления о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам».

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Аяз Шабутдинов

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение предпринимателей, которые перечислили Шабутдинову около 5 млн руб. Суд наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество блогера.

Шабутдинов свою вину не признал. Он назвал арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

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Теги
блогеры Аяз Шабутдинов арест суд
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