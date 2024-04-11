Минобороны: ПВО уничтожили четыре дрона в двух областях России

Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов в двух областях России

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Четыре беспилотника сбили российские военные над двумя регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Дроны перехватили в промежутке с 14:30 до 15:00 часов мск.

Ряд российских регионов регулярно попадает под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, в этих областях также фиксируют атаки БПЛА. В ночь на 11 апреля атаке подверглись Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Мордовия. Российские военные уничтожили за ночь 12 дронов.

10 апреля дроны-камикадзе атаковали село Вознесеновка в Шебекинском районе. В результате пострадал мужчина, он обратился к врачам с «острой акустической травмой». В Брянской области в ночь на 10 апреля сбили пять беспилотников самолетного типа.