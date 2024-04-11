Гладков: один человек пострадал при атаке дронов на село Вознесеновка

Один человек пострадал при атаке дронов на белгородское село Вознесеновка

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Село Вознесеновка в Шебекинском районе Белгородской области 10 апреля атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчина с «острой акустической травмой» сам обратился в больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. В результате падения одного из дронов и последующего взрыва были повреждены фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля.

Атаке также подверглись несколько других населенных пунктов Шебекинского округа. В поселке Ленинский в результате сброса бомбы с беспилотника в двух частных жилых домах выбиты окна, поврежден легковой автомобиль. Никто не пострадал.

В селе Зиборовка после атаки дрона-камикадзе была повреждена линия электропередачи и загорелась сухая трава. Пожар уже потушили, электроснабжение восстановлено. В поселке Красное в результате обстрела и атаки дрона повреждения получили одно частное жилое домовладение, трактор и сельхозоборудование. В этих населенных пунктах пострадавших нет.