Губернатор рассказал о новых подтоплениях из-за поворота воды в пойме

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Вода, разлившаяся в пойме реки Тобол, изменила направление течения, из-за чего началось неожиданное подтопление сел Курганской области. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

«Вода меняет направление, растекаясь по пойме. <...> Сейчас не по прогнозу идет подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа», — написал он.

По словам губернатора, это могло произойти из-за ледовых заторов вниз по течению реки.

Шумков сообщил, что местным властям дали указание усилить эвакуацию населения. Губернатор призвал местных жителей выполнять требования чиновников. «Собирайте своих родственников, документы, ценные вещи и покидайте свои дома. Помогайте нам помочь вам», — попросил он.

Из-за угрозы паводков в Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС, власти призвали к эвакуации жителей населенных пунктов вдоль Тобола. По данным на 10 апреля, в регионе вывезли в безопасное место 4,5 тыс. человек.

Шумков утром 11 апреля сообщил, что уровень воды в Тоболе в районе села Звериноголовского достиг «неблагоприятной» отметки в 10 м. Губернатор предупредил, что, если уровень воды вырастет до 14 м, необходимо будет эвакуировать около 280 тыс. человек.