Губернатор Оренбургской области рассказал, куда двинется волна паводка

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Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга, далее она двинется в сторону села Илек у границы с Казахстаном, заявил губернатор области Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В селе предварительно укрепили дамбу, заявил глава области.

«Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек. Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг», — сказал Паслер.

Губернатор также отметил, что на Ириклинском водохранилище — крупнейшем водоеме Южного Урала — сброс воды снизился до 720 куб. м в секунду.

«Это в три раза меньше, чем в максимум водосброса 5 апреля. Такое сокращение существенно повлияет на паводковую обстановку в бассейне Урала», — заявил Паслер.

Сокращение сброса воды позволит избежать сильного наводнения в других районах, как это произошло в Орске, подчеркнул глава региона.

По словам Паслера, ситуация с паводком стабилизируется также на востоке и западе области.

В начале апреля в Оренбургской области в связи с резким потеплением и быстрым таянием снегов начался паводок. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Орске. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от затопления.

В некоторых районах города объявили эвакуацию, на данный момент в Орске подтоплено почти 6 тыс. домов. 9 апреля мэр города объявил, что пик паводка пройден.

Позднее наводнение пришло в областной центр. 10 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти до 965 см при критической отметке 930 см. В городе подтопило более 300 домов. Специалисты предположили, что в зоне подтопления может оказаться еще более 200 домовладений.