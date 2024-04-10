В Оренбурге за ночь уровень воды поднялся почти на 50 см

В Оренбурге за ночь в Урале вода поднялась почти на 50 см, до 965 см, подтопило более 300 домовладений, сообщили в администрации города. По прогнозам, вода может подняться еще на 30-70 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на 50 см, до 965 см, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов журналистам. Подтопило более 300 домовладений, вывезли 10 жителей.

Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды в ближайшие сутки на 30-70 см, в зоне подтопления могут оказаться еще более 200 домовладений.

Критическую отметку в 930 см уровень воды в Оренбурге превысил накануне вечером, поднявшись до 931 см. Мэр города Сергей Салмин предупредил, что после достижения отметки 930 см в городе может быть объявлена экстренная эвакуация. Мэрия сообщала, что 10 апреля по прогнозам уровень воды достигнет пика.

До этого администрация Оренбурга предупредила, что из-за подтопления оборудования, обеспечивающего электроснабжение поселка имени Куйбышева, временно ограничена подача электричества в дома по улице Малоозерная.

Паводок затронул и другие территории Оренбургской области. Всего, по данным МЧС на вечер 9 апреля, в регионе подтоплено свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы 6,5 тыс. человек, более 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения. В регионе действует режим ЧС федерального значения, там работают 4 тыс. специалистов и более 800 единиц техники.

Пока сильнее всего от паводка пострадал Орск, расположенный выше по течению Урала. 5 апреля там прорвало дамбу, защищавшую город от подтопления. Мэр Василий Козупица сообщал, что там максимальный уровень воды достиг 975 см, пик паводка пройден, вода начала отступать. Были подтоплены 7 тыс. домов, в том числе многоквартирные.