 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Во Львовской области сообщили о повреждении двух критических объектов

Глава Львовской ОВА Козицкий: повреждены два объекта критической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью 10 апреля во Львовской области получили повреждения два объекта критической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Речь идет об объекте газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанции в Червоноградском районе, уточнил он. По словам Козицкого, после атаки начались пожары, огонь быстро потушили. Объекты работают штатно.

В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
Политика
Фото:Anastasia Vlasova / Getty Images

В ночь на 10 апреля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщили местные власти. Корреспонденты «Суспільне» сообщили о взрывах в Запорожской и Ивано-Франковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Украина Львовская область критическая инфраструктура
Материалы по теме
Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Политика
В офисе Зеленского заявили о «критическом моменте» для Украины
Политика
В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске Политика, 09:00
Власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин Бизнес, 09:00
Госкорпорация по аэронавигации вышла в прибыль после трех лет убытков Бизнес, 09:00
Опрос показал, сколько россияне тратят на обустройство и ремонт дачи Общество, 09:00
Во Львовской области сообщили о повреждении двух критических объектов Политика, 08:54
На Украине сообщили о возгорании на энергообъекте в Одесской области Политика, 08:54
Финляндия призвала НАТО быть менее «воинственной» в риторике о России Политика, 08:51
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Это аномалия». Почему одновременно растут и доллар, и золото Pro, 08:49
На Украине объяснили, зачем убрали пункт о демобилизации из законопроекта Политика, 08:36
Мэр Оренбурга заявил о подтоплении более 3,6 тыс. дворовых территорий Общество, 08:23
Дуров допустил скорый выход Telegram на прибыльный уровень Бизнес, 08:12
Telegraph сообщил об «экономической войне» Китая фальшивыми марками Экономика, 08:10
Эксперты при Минтруда описали «портрет» неполной семьи в России Экономика, 08:00
Глава РАН предложил ограничить допуск к приоритетным научным работам Общество, 07:55