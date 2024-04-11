Во Львовской области сообщили о повреждении двух критических объектов

Ночью 10 апреля во Львовской области получили повреждения два объекта критической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Речь идет об объекте газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанции в Червоноградском районе, уточнил он. По словам Козицкого, после атаки начались пожары, огонь быстро потушили. Объекты работают штатно.

В ночь на 10 апреля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщили местные власти. Корреспонденты «Суспільне» сообщили о взрывах в Запорожской и Ивано-Франковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.