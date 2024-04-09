 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава львовской ОВА сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщил глава местной ОВА. Воздушная тревога этой ночью действовала в том числе в западных регионах Украины
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ночь на 9 апреля во Львовской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, над регионом ночью работали системы ПВО. «Обломки [беспилотника] повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил глава ОВА.

Козицкий подчеркнул, что в настоящее время все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта
Политика

Этой ночью воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, включая Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях.

Вместе с тем очевидцы слышали звуки взрывов в Севастополе, сообщал телеграм-канал Shot. Позднее губернатор города Михаил Развожаев объяснил звуки взрывов срабатыванием «системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Минобороны России утром сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря.

Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Львовская область критическая инфраструктура беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Антонов заявил о неприемлемости вступления Украины в НАТО
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины получить помощь от США в кредит
Политика
Генерал ВСУ раскритиковал украинцев за слова «людоловы» о военкомах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
МВД усилило патрули в затопленном Орске для охраны домов от мародеров Общество, 12:41
Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного Технологии и медиа, 12:38
Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Оренбургской области Общество, 12:36
Чем опасны обиды из детства и почему вы до сих пор часто обижаетесь Pro, 12:35
Си Цзиньпин на встрече с Лавровым передал привет Путину Политика, 12:28
Ракова анонсировала программу капремонта столичных школ Город, 12:23
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Общество, 12:23
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
«Море, возьми меня»: как пел умерший певец Евгений Кунгуров Общество, 12:22
Путин сменил постпреда России при ОДКБ Политика, 12:13
От ₽11 млн: сколько стоит построить дом из дерева этой весной Недвижимость, 12:12
Опрос Deutsche Bank выявил ожидание инвесторами биткоина дешевле $20 тыс. Крипто, 12:12
В Самарской области подожгли релейный шкаф на железной дороге Политика, 12:10
Как выглядело солнечное затмение с орбиты Земли. Видео Технологии и медиа, 12:08
На ЗАЭС сообщили об атаке на уникальный тренажер реакторного зала Политика, 12:05