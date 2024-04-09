Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В ночь на 9 апреля во Львовской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
По его словам, над регионом ночью работали системы ПВО. «Обломки [беспилотника] повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил глава ОВА.
Козицкий подчеркнул, что в настоящее время все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Этой ночью воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, включая Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях.
Вместе с тем очевидцы слышали звуки взрывов в Севастополе, сообщал телеграм-канал Shot. Позднее губернатор города Михаил Развожаев объяснил звуки взрывов срабатыванием «системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Минобороны России утром сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря.