Власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава львовской ОВА сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщил глава местной ОВА. Воздушная тревога этой ночью действовала в том числе в западных регионах Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ночь на 9 апреля во Львовской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, над регионом ночью работали системы ПВО. «Обломки [беспилотника] повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил глава ОВА.

Козицкий подчеркнул, что в настоящее время все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Этой ночью воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, включая Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях.

Вместе с тем очевидцы слышали звуки взрывов в Севастополе, сообщал телеграм-канал Shot. Позднее губернатор города Михаил Развожаев объяснил звуки взрывов срабатыванием «системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Минобороны России утром сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря.