Экс-вице-президент Эквадора объявил голодовку и попал в больницу

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, которого арестовали после штурма посольства Мексики, попытался совершить самоубийство и объявил голодовку в тюрьме. Об этом сообщил бывший президент страны Рафаэль Корреа, передает Reuters.

После того, как Гласа заключили под стражу, он отказался есть еду, которую ему давали в тюрьме. Позже ему стало плохо, и в понедельник 8 апреля его отправили в больницу.

«Мы подтвердили, что неотложная медицинская помощь была вызвана из-за попытки самоубийства. Он [Хорхе Глас] ничего не ел и объявил голодовку», — рассказал Корреа.

Во вторник 9 апреля экс-вице-президента выписали из больницы и вернули под стражу.

Хорхе Глас был вице-президентом Эквадора в 2013–2017 годах. В 2017 году его сняли с должности из-за коррупционного скандала. Гласа обвинили в получении взяток от строительной компании Oderbrecht: прокуратура показала аудиозапись, на которой слышно, как он вместе с эквадорским чиновником разрабатывает схему получения этих средств. Вице-президент вину не признал.

Впоследствии Гласа приговорили к шести годам лишения свободы. С 2017 по 2022 год он отбывал наказание, а в декабре 2023-го попросил об убежище в посольстве Мексики в Кито. Власти Эквадора просили мексиканскую сторону разрешить его арест, но Мехико отказал им в этом.

5 апреля 2024 года эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики и задержали Гласа. Мексика после этого приостановила дипломатические отношения с Эквадором.