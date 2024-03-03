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Политика ,  
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В Эквадоре не смогли арестовать политика, спрятавшегося в посольстве

Мексика не разрешила Эквадору арестовать политика, скрывающегося в посольстве

Власти Мексики не позволят Эквадору арестовать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который укрывается в мексиканском посольстве в Кито, заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена в эфире Radio Formula.

Ранее дипведомство Эквадора попросило посольство Мексики разрешить полицейским арестовать Гласа.

«Это невозможно сделать, потому что это нарушило бы дипломатический иммунитет нашего посольства», — прокомментировала просьбу эквадорского МИДа Барсена (цитата по Euro.ESEuro).

В 2017 году Хорхе Глас был снят с должности вице-президента из-за коррупционного скандала, позже его осудили. Он отбывал наказание в тюрьме до 2022 года, в декабре 2023-го МИД Мексики сообщил, что Глас попросил об убежище в посольстве страны в Кито.

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Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

С конца прошлого года бывший вице-президент Эквадора продолжает оставаться в здании мексиканской дипмиссии. Когда он попросил об убежище, ордера на его арест еще не было, пишет Euro.ESEuro.

Алисия Барсена отметила, что запрос о предоставлении убежища Гласа в настоящий момент анализируется. «Мы еще не предоставили его (убежище. — РБК), но и не отклонили просьбу», — подчеркнула она.

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Теги
Мексика Эквадор посольство коррупция
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