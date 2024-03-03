В Эквадоре не смогли арестовать политика, спрятавшегося в посольстве
Власти Мексики не позволят Эквадору арестовать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который укрывается в мексиканском посольстве в Кито, заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена в эфире Radio Formula.
Ранее дипведомство Эквадора попросило посольство Мексики разрешить полицейским арестовать Гласа.
«Это невозможно сделать, потому что это нарушило бы дипломатический иммунитет нашего посольства», — прокомментировала просьбу эквадорского МИДа Барсена (цитата по Euro.ESEuro).
В 2017 году Хорхе Глас был снят с должности вице-президента из-за коррупционного скандала, позже его осудили. Он отбывал наказание в тюрьме до 2022 года, в декабре 2023-го МИД Мексики сообщил, что Глас попросил об убежище в посольстве страны в Кито.
С конца прошлого года бывший вице-президент Эквадора продолжает оставаться в здании мексиканской дипмиссии. Когда он попросил об убежище, ордера на его арест еще не было, пишет Euro.ESEuro.
Алисия Барсена отметила, что запрос о предоставлении убежища Гласа в настоящий момент анализируется. «Мы еще не предоставили его (убежище. — РБК), но и не отклонили просьбу», — подчеркнула она.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?