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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом дроне в Брасовском районе
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений после попытки атаки дрона нет.

В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов
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Накануне Минобороны доложило, что силы ПВО сбили пять украинских дронов в Брянской области.

9 апреля брянский поселок Климово подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли женщина и ребенок, еще три человека пострадали. Губернатор Богомаз рассказал, что удар пришелся на самый центр поселка, после атаки в одном жилом доме произошел пожар, частично были повреждены несколько машин.

В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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