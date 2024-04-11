В Брянской области сбили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом дроне в Брасовском районе

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений после попытки атаки дрона нет.

Накануне Минобороны доложило, что силы ПВО сбили пять украинских дронов в Брянской области.

9 апреля брянский поселок Климово подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли женщина и ребенок, еще три человека пострадали. Губернатор Богомаз рассказал, что удар пришелся на самый центр поселка, после атаки в одном жилом доме произошел пожар, частично были повреждены несколько машин.