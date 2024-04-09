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Военная операция на Украине ,  
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Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области

Богомаз: при обстреле в Климово два человека погибли, трое пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Три человека получили ранения, в жилом доме возник пожар, повреждены несколько автомобилей, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В результате артиллерийского обстрела поселка Климово в Брянской области погибли женщина и ребенок, еще три человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, удар пришелся на самый центр поселка. В результате атаки произошел пожар в жилом доме, частично оказались повреждены несколько автомобилей.

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Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 7 апреля атаке подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа, пострадавших не было, произошло нарушение энергоснабжения.

В тот же день над территорией региона силами ПВО были сбиты два беспилотника. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было, сообщал Богомаз.

Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области

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Военная операция на Украине Брянская область Александр Богомаз обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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