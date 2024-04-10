В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Такой же режим ввели в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев отметил, что силы ПВО «наготове».

За 10 апреля Курская область трижды подвергалась атакам со стороны Украины. Около 10 утра обстрелу подверглась деревня Внезапное Кореневского района. Там никто не пострадал, но несколько домовладений, и линия электропередачи получили повреждения.

В 18:00 Старовойт сообщил об обстреле Глушковского района, в шести населенных пунктах пропал свет. В Теткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Еще один дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в селе Апанасовка. Находившиеся в машине трое человек погибли.