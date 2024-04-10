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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов

В Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Такой же режим ввели в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев отметил, что силы ПВО «наготове».

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

За 10 апреля Курская область трижды подвергалась атакам со стороны Украины. Около 10 утра обстрелу подверглась деревня Внезапное Кореневского района. Там никто не пострадал, но несколько домовладений, и линия электропередачи получили повреждения.

В 18:00 Старовойт сообщил об обстреле Глушковского района, в шести населенных пунктах пропал свет. В Теткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Еще один дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в селе Апанасовка. Находившиеся в машине трое человек погибли.

В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов
В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов

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Курская область Роман Старовойт беспилотники дроны Воронежская область Александр Гусев
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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