Театр сатиры назвал дату похорон Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народного артиста России, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила пресс-служба театра.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — уточнили в пресс-службе.

Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст — на тот момент ему было 87 лет — «обнулить невозможно». Ширвиндт умер 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет, его тело кремировали.

Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Горе от ума», был режиссером постановок «Маленькие комедии большого дома» совместно с Андреем Мироновым, а также «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и др.

Среди работ Ширвиндта в кино — «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Принцесса цирка».