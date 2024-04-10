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Театр сатиры назвал дату похорон Александра Ширвиндта

Театр сатиры: Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народного артиста России, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила пресс-служба театра.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — уточнили в пресс-службе.

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Александр Ширвиндт

Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актер. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст — на тот момент ему было 87 лет — «обнулить невозможно». Ширвиндт умер 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет, его тело кремировали.

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Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Горе от ума», был режиссером постановок «Маленькие комедии большого дома» совместно с Андреем Мироновым, а также «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и др.

Среди работ Ширвиндта в кино — «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Принцесса цирка».

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Александр Ширвиндт похороны Москва Новодевичье кладбище театр Сатиры
Александр Ширвиндт фото

Александр Ширвиндт

актер, режиссер, бывший худрук Театра сатиры
19 июля 1934 года
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