 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кто пришел проститься с Александром Ширвиндтом. Фоторепортаж

В Москве прошло прощание с Александром Ширвиндтом

В Театре Сатиры прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом. Народный артист умер 15 марта на 90-м году жизни. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК.

Жизнь и роли «короля самоиронии» —  в материале РБК.
Церемония прошла в Театре сатиры, в котором Ширвиндт служил около 50 лет. Перед ее началом у входа в театр собралась очередь из желающих проститься с народным артистом.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Церемония прошла в Театре сатиры, в котором Ширвиндт служил около 50 лет. Перед ее началом у входа в театр собралась очередь из желающих проститься с народным артистом.

Актриса&nbsp;Вера Алентова и ее дочь телеведущая Юлия Меньшова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Вера Алентова и ее дочь телеведущая Юлия Меньшова

Певец Филипп Киркоров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Филипп Киркоров

Актер театра и кино Юрий Назаров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер театра и кино Юрий Назаров

Артист Леонид Ярмольник
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Артист Леонид Ярмольник

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой

Актриса Ирина Лачина
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Ирина Лачина

Ширвиндт руководил Театром сатиры с 2000 года. В 2021 году артист ушел&nbsp;с этого поста.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ширвиндт руководил Театром сатиры с 2000 года. В 2021 году артист ушел с этого поста.

Актер Юрий Нифонтов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер Юрий Нифонтов

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певец Валерий Сюткин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Валерий Сюткин

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Иллюзионист Амаяк Акопян
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иллюзионист Амаяк Акопян

Телеведущий, актер Леонид Каневский
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеведущий, актер Леонид Каневский

Художник Никас Сафронов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Художник Никас Сафронов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вдова Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и их сын телеведущий Михаил Ширвиндт
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вдова Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и их сын телеведущий Михаил Ширвиндт

Актер, телеведущий Иван Ургант
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, телеведущий Иван Ургант

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков

Артист Александр Олешко
Фото: Андрей Любимов / РБК

Артист Александр Олешко

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
мультимедиа Александр Ширвиндт театр Сатиры прощание Москва похороны
Александр Ширвиндт фото

Александр Ширвиндт

актер, режиссер, бывший худрук Театра сатиры
19 июля 1934 года
Материалы по теме
«Артисты на 95% состоят из эмоций»: король самоиронии Ширвиндт
Общество
Путин назвал Ширвиндта легендой театра и кино
Общество
«Ты смеешься, он нет»: артисты — об Александре Ширвиндте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Посольство Великобритании опровергло информацию о смерти Карла III Политика, 16:24
Выборы президента России. Главное Политика, 16:20
Столтенберг оценил перспективы вступления Грузии в НАТО Политика, 16:19
Париж отказался признавать результаты президентских выборов в России Политика, 16:16
Санду отказалась назначать башкана в правительство Политика, 16:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:07
Inews рассказал, кто контролирует сверхсекретную военную систему Британии Бизнес, 16:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием на пост президента Политика, 16:01
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:01
В сборной Сербии рассказали о заменах в составе на матч с Россией Спорт, 15:54
ФСБ возбудила дело о терроризме против политтехнолога Антонова Политика, 15:53
Умер Александр Ширвиндт: вспоминаем цитаты из его интервью Life, 15:53
Куба ограничила мобильный интернет на фоне уличных протестов Политика, 15:53
ЦИК сообщила результаты подсчета 100% протоколов на выборах президента Политика, 15:50