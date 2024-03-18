Кто пришел проститься с Александром Ширвиндтом. Фоторепортаж
В Театре Сатиры прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом. Народный артист умер 15 марта на 90-м году жизни. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК.
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Церемония прошла в Театре сатиры, в котором Ширвиндт служил около 50 лет. Перед ее началом у входа в театр собралась очередь из желающих проститься с народным артистом.
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Певец Филипп Киркоров
Актер театра и кино Юрий Назаров
Артист Леонид Ярмольник
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой
Актриса Ирина Лачина
Ширвиндт руководил Театром сатиры с 2000 года. В 2021 году артист ушел с этого поста.
Актер Юрий Нифонтов
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Певец Валерий Сюткин
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