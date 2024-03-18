Кто пришел проститься с Александром Ширвиндтом. Фоторепортаж

В Театре Сатиры прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом. Народный артист умер 15 марта на 90-м году жизни. Кто пришел проститься с ним — в фоторепортаже РБК.

Жизнь и роли «короля самоиронии» — в материале РБК.