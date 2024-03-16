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«Ты смеешься, он нет»: артисты — об Александре Ширвиндте

На 90-м году жизни умер народный артист, бывший худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт. В 2020-м он перенес коронавирус. Каким артиста запомнили его коллеги — в материал РБК
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Смерть бывшего худрука театра Сатиры, народного артиста Александра Ширвиндта стала огромной утратой для российского искусства, заявил РБК актер театра и кино Евгений Данчевский.

«Великий талант покинул нас», — сказал он.

Народный артист России Александр Пашутин назвал Ширвиндта не только замечательным артистом, но и замечательным другом. «Это редко, когда актеры дружат, как они дружили с [народным артистом РСФСР Михаилом] Державиным (умер в 2018 году. — РБК). Это такая редкость в нашей актерской среде. Держал театр Сатиры, его любили там», — добавил он.

«Это горе, очень большое горе лично для меня», — рассказал РБК Вениамин Смехов.

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) отрывок из передачи «Вечерний Ургант», в которой участвовал артист. «Всегда хотел быть похожим на него. Чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась. Проведем тест — произнесите про себя слово Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально», — написал Ургант.

По мнению телеведущего, не важно, что именно говорил Ширвиндт. «Взгляд, тембр, пауза. Ты смеешься, он нет. <...> Я только боялся, что когда-нибудь все это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда», — заключил он.

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«Еще в 14:35 была надежда… Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе», — написал в Instagram заслуженный артист России Александр Олешко, учившийся у Ширвиндта.

Он также опубликовал последнее совместное фото с артистом, сделанное в июне прошлого года. «В августе я увижу Александра Анатольевича на похоронах [народной артистки СССР] Веры Кузьминичны Васильевой. Впервые растерянного, испуганного… Потом, только звонки по телефону и общение через жену, Наталью Николаевну…. И надежда, что он вырвется…. и будет жить…», — подписал Олешко публикацию.

Ширвиндт умер 14 марта в возрасте 89 лет. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в театре Сатиры, где он служил более 50 лет, в том числе свыше 20 — в качестве худрука. Свой уход с этого поста в 2021 году Ширвиндт объяснил тем, что возраст (на тот момент ему было 87 лет) «обнулить невозможно». Арт стал президентом театра.

Ширвиндт играл как в театре, так и в кино, среди его известных работ: «Вокзал для двоих», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или с легким паром». Также он — автор шести книг. Последняя — «Опережая некролог» — вышла в 2020 году. Звание народного артиста РСФСР он получил в 1989 году, в 2019-м стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2020 году артист вместе с супругой попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Ширвиндт Иван Ургант Александр Олешко
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