Владелец «Крокуса» опроверг уничтожение мемориала в память о теракте

Crocus Group: мемориал у «Крокуса» остается действующим, его приводят в порядок

Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим, сообщил холдинг Crocus Group в своем телеграм-канале.

«Все, кто хочет выразить свою скорбь, могут приехать к мемориалу в любое время. Мемориал своевременно приводят в порядок», — уточнили в организации.

Агентство «РИА Новости» утром 10 апреля сообщило, что мемориал разобрали. Позже корреспондент агентства рассказал, что его частично восстановили и перенесли на газон.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, а после подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, еще более 550 посетителей пострадали.

На следующий день у «Крокуса» появился стихийный мемориал. Люди принесли к зданию цветы, мягкие игрушки и свечи. Восстановленный мемориал по большей части состоит из цветов, траурных венков и игрушек.

Спустя еще один день, 24 марта, у мемориала состоялась акция в память о погибших, во время которой на стену торгового комплекса на улице проецировалось изображение улетающих в небо журавлей. На земле из свечей собрали изображение журавлей, а под ними — надпись «скорбим».

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Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). По мнению российских властей, к нападению причастен Киев, украинская сторона это отвергает. По делу о нападении арестованы более десяти человек, в том числе те, кого силовики назвали непосредственными исполнителями атаки, — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Все они граждане Таджикистана.