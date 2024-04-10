Борисов назвал дату третьей попытки пуска «Ангары» с Восточного

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Ракету «Ангара-А5» в третий раз попробуют запустить с космодрома Восточный 11 апреля. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«С высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы предварительно повторим попытку пуска завтра в то же время», — сказал Борисов.

Это будет третья попытка запустить «Ангару» с Восточного. Впервые ее попытались запустить 9 апреля, старт ракеты отменили за две минуты до запуска. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

Вторую попытку запустить «Ангару» предприняли днем 10 апреля. В этот раз за несколько минут до старта снова прозвучала команда «отбой пуска». Причиной стала техническая неполадка, связанная со сбоем в системе контроля запуска двигателя.

Борисов назвал «рядовым явлением» отмены пусков ракет по техническим причинам. Он отметил, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло».