 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Борисов назвал дату третьей попытки пуска «Ангары» с Восточного

Борисов: третья попытка запуска «Ангары» с Восточного состоится 11 апреля
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ракету «Ангара-А5» в третий раз попробуют запустить с космодрома Восточный 11 апреля. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«С высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы предварительно повторим попытку пуска завтра в то же время», — сказал Борисов.

Это будет третья попытка запустить «Ангару» с Восточного. Впервые ее попытались запустить 9 апреля, старт ракеты отменили за две минуты до запуска. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Вторую попытку запустить «Ангару» предприняли днем 10 апреля. В этот раз за несколько минут до старта снова прозвучала команда «отбой пуска». Причиной стала техническая неполадка, связанная со сбоем в системе контроля запуска двигателя.

Борисов назвал «рядовым явлением» отмены пусков ракет по техническим причинам. Он отметил, что «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло».

Ракета «Ангара» — это первая разработанная в России после распада СССР ракета. У нее есть несколько видов — от легкой до тяжелой. «Ангара-А5» — тяжелая версия ракеты, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 т груза. «Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Роскосмос Юрий Борисов «Ангара» запуск ракеты «Восточный»
Материалы по теме
«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»
Технологии и медиа
Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного
Технологии и медиа
«Ангару-1.2» с аппаратом для Минобороны запустили с Плесецка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
ФСБ задержала студента из Макеевки за сбор данных о военных для Украины Политика, 14:43
Зачем гигантам пускать в свои экосистемы чужаков Pro, 14:40
Минобороны заявило о поражении базы ВСУ с гаубицами и цехов сборки дронов Политика, 14:29
Оператор «Вести Луганск» получил ранение в зоне военной операции Политика, 14:28
Набиуллина считает, что застройщики выдержат снижение цен на жилье Недвижимость, 14:17
В Госдуме предложили освободить дивиденды на ИИС от НДФЛ Инвестиции, 14:11
Набиуллина заявила, что ЦБ «пока бьет мошенников по хвостам» Финансы, 14:06
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Венгрия приостановила участие в ДОВСЕ Политика, 14:01
Испанского теннисиста Алькараса дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 14:00
Рублев не защитил титул в Монте-Карло, сенсационно уступив в первом матче Спорт, 14:00
Защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции Политика, 13:54
Зеленский объяснил отказ Шольца поставлять Украине ракеты Taurus Политика, 13:54
ЛУКОЙЛ запустил поврежденную дронами установку на Волгоградском НПЗ Бизнес, 13:48
МВД задержало похитившего ₽44 млн у экс-замглавы аппарата Госдумы Общество, 13:44