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Технологии и медиа ,  
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Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом

Железняков: в отмене пуска «Ангары» перед стартом нет ничего страшного
Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного, который должен был состояться сегодня, отменили за 2 минуты до старта. Две недели назад за минуту до старта также отменили пуск «Союза» к МКС. Опрошенные РБК эксперты назвали это совпадением
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отмена пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный была вызвана автоматикой, когда показания вышли за пределы допустимого. При испытательном пуске это нормальная практика, поскольку иногда «лучше перестраховаться», заявил РБК эксперт ракетно-космической отрасли, член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.

«Нормальная практика, ничего страшного. Тем более что речь идет об испытательном пуске, когда лучше перестраховаться, чем потом создавать аварийную комиссию и выяснять причины аварии. А то, что дважды подряд, это случайность», — сказал он.

Научный журналист Михаил Котов уточнил, что пока о причинах отмены пуска известно только то, что сказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, а именно, что проблема возникла с клапаном наддува бака окислителя центральной ступени. «То есть до того, как сейчас скажет комиссия, у нас нет никаких данных и понимания, что именно там случилось, на сколько это серьезно, пока перенос на резервную дату. Госкомиссия будет разбираться и, соответственно, разберутся, посмотрят, как с этим работать», — указал эксперт.

Он отметил, что наддув бака — это система, которая повышает давление, так как в баках кислород сжиженный и находится под повышенным давлением. «Если совсем простыми словами — это система, чтобы накачать в бак требуемое давление. Видите, «Ангара» — это ракета, у которой еще только несколько тестовых полетов и нет какой-то статистики и нет какой-то возможности что-то сказать. На моей памяти такое первый раз, поэтому будем ждать решение комиссии, будем ждать больше информации. Это верная, грамотная и корректная работа системы автоматики, если она видит, что что-то не так, она отменяет, и, соответственно, это рабочая часть. Всегда лучше отменить до, чем иметь проблемы после», — заключил Котов.

Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного пуска «Ангары»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Сегодня в 12:00 мск на космодроме Восточный должен был состояться первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа». Две недели назад запуск ракеты «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем к Международной космической станции (МКС) тоже отменили в последнюю минуту. Борисов тогда говорил, что это произошло из-за падения напряжения химического источника тока. Запуск был перенесен на два дня.

Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом
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Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР ракета-носитель такого класса. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки для низкой околоземной орбиты. Замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик и производитель ракеты) Денис Берг уточнял «Интерфаксу», что в текущем году Россия планирует провести два пуска «Ангары».

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Союз» «Ангара» отмена запуск ракеты «Восточный»
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