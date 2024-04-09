МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном дожде и ветре

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В Москве с вечера вторника, 9 апреля, до утра среды, 10 апреля, ожидаются гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 15–17 м/с. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгдромета, осадки, сильный ветер и гроза ожидаются в Москве в период с 19:00 9 апреля до 7:00 10 апреля. В некоторых районах города утром также прогнозируется туман с видимостью до 300–800 м.

В связи с непогодой МЧС призвало водителей автомобилей двигаться на низкой скорости с увеличенной дистанцией от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам ведомство рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и тумана. В Подмосковье до 12:00 11 апреля также действует оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка.