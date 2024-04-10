Песков ответил на план Гутерриша по Украине словами «Россия стала больше»

Антониу Гутерриш (Фото: Mike Segar / Reuters)

Россия в последние годы «стала больше», и подобную смену геополитических реалий должны учитывать все, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова Стефана Дюжаррика — представителя генсека ООН Антониу Гутерриша — о том, что тот хочет завершения конфликта на Украине с соблюдением принципа территориальной целостности.

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. Вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, появилось четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — сказал Песков.

Дюжаррик отвечал на вопрос относительно публикации The Washington Post от 7 апреля. Газета сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал публикацию «фейковыми новостями».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина и страны Запада не признали его результаты и ввели против Москвы санкции. Российские власти подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова закрыт. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина и западные государства его результатов также не признали и ужесточили ограничения.

Украина настаивает на выводе российских войск и возврате к границам страны 1991 года для начала переговоров. Россия требует от Киева признания сложившихся территориальных реалий.