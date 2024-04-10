Kan сообщил об отказе ХАМАС вернуть 40 заложников в обмен на перемирие

Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

ХАМАС отказался выполнить требование Израиля о возвращении 40 удерживаемых заложников в обмен на 42-дневное прекращение огня, сообщил израильский телеканал Kan.

Израиль настаивает на освобождении группировкой 40 заложников из числа пожилых людей, женщин и солдат. Однако ХАМАС отказался освободить израильских солдат мужского пола, включая захваченных при нападении на страну 7 октября, и предложила освободить меньше заложников. Группировка настаивает, что без учета солдат-мужчин не располагает необходимым количеством пленников, передает Kan.

Другой израильский телеканал, Keshet 12, выпустил аналогичный репортаж, в котором сослался на высокопоставленного израильского дипломата, отмечает The Times of Israel.

О том, что ХАМАС отклонила предложения Израиля по прекращению огня, ранее сообщил глава Национального бюро группировки по связям с зарубежными странами Али Барака. Израильская делегация выдвинула предложения на переговорах в Каире 7 апреля, уточнил он. Других деталей Барака не привел.

Другой представитель ХАМАС заявил Reuters, что на переговорах не было достигнуто никакого прогресса. Египетский телеканал Al Qahera News ранее со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение огня без освобождения израильских заложников. Уступка требованиям ХАМАС, по его мнению, позволит группировке в будущем пытаться повторить нападение на Израиль.