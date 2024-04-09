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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль ликвидировал главу чрезвычайного бюро ХАМАС

Израиль: ЦАХАЛ ликвидировала главу чрезвычайного бюро ХАМАС Хатема Аль Амери
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ доложила о гибели лидера подразделения ХАМАС, запускавшего снаряды из центральной части Газы. По данным Тель-Авива, прекратили существование 19 из 24 батальонов боевиков
Фото: IDF SPOKESPERSON'S UNIT
Фото: IDF SPOKESPERSON'S UNIT

Прошлой ночью израильская армия ЦАХАЛ уничтожила главу чрезвычайного бюро ХАМАС Хатема Аль Амери, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Аль Амери возглавлял подразделение «Магаз», которое запускало снаряды в центральной части сектора Газа. Удар был нанесен истребителями с опорой на данные разведки.

Война Израиля с ХАМАС продолжается более полугода — с 7 октября 2023-го. После нападения боевиков на южноизраильские кибуцы в Тель-Авиве пообещали искоренить ХАМАС, уничтожить всех боевиков и вернуть захваченных заложников. С тех пор ЦАХАЛ регулярно отчитывается об ударах по лидерам ХАМАС. «Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС», — подвел промежуточные результаты израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Израиль ликвидировал главу чрезвычайного бюро ХАМАС
Израиль ликвидировал главу чрезвычайного бюро ХАМАС

Война привела к значительным жертвам: в секторе Газа погибли более 33 тыс. человек, среди которых 13 тыс. — дети, следует из статистики Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС. Ранения получили более 75 тыс. человек. В Израиле погибли 1,1 тыс. человек, по данным властей.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ХАМАС Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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