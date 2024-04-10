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Военная операция на Украине ,  
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США одобрили возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk

Госдеп США одобрил возможную продажу Киеву системы обслуживания ЗРК Hawk
Сюжет
Военная операция на Украине

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk стоимостью $138 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Решение связано с тем, что существует чрезвычайная ситуация, «которая требует немедленной продажи правительству Украины вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов».

В заявлении отмечается, что «предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности» США и улучшит «безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

В документе также подчеркивается, что Украине «срочно необходимо увеличить свои возможности по защите» от ракетных ударов России и воздушных возможностей ее войск.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине
Политика
Фото:Andrew Kelly / File Photo / Reuters

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает боеприпасов для проведения контрнаступления. Украинские власти не раз отмечали, что страна нуждается в новых системах ПВО, в частности в зенитных ракетных комплексах Patriot.

Для защиты Киеву «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом» или аналогичные системы, сказал Зеленский.

Россия запросила на 12 апреля проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву. На 11 апреля страны Запада запросили «свое традиционное заседание» по гуманитарной ситуации на Украине, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Госдепартамент США военная помощь ЗРК
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