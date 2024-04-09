Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине
Россия запросила на пятницу, 12 апреля, проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.
На 11 апреля страны Запада запросили «свое традиционное заседание» по гуманитарной ситуации на Украине, отметил дипломат.
«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку (3:00 по московскому времени. — РБК) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал Полянский.
Представители России ранее неоднократно выступали на заседаниях Совбеза ООН с заявлениями по поводу поставок западными странами оружия на Украину.
Несколькими днями ранее, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает боеприпасов для проведения контрнаступления. Украинские власти не раз отмечали, что страна нуждается в новых системах ПВО, в частности в зенитных ракетных комплексах Patriot.
В начале апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО пообещали «предпринять усилия по поиску дополнительных ПВО» для Киева.
Москва осуждает помощь Украине — как финансовую, так и военную. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.