Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

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Россия запросила на пятницу, 12 апреля, проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

На 11 апреля страны Запада запросили «свое традиционное заседание» по гуманитарной ситуации на Украине, отметил дипломат.

«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку (3:00 по московскому времени. — РБК) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал Полянский.

Представители России ранее неоднократно выступали на заседаниях Совбеза ООН с заявлениями по поводу поставок западными странами оружия на Украину.

Несколькими днями ранее, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает боеприпасов для проведения контрнаступления. Украинские власти не раз отмечали, что страна нуждается в новых системах ПВО, в частности в зенитных ракетных комплексах Patriot.

В начале апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО пообещали «предпринять усилия по поиску дополнительных ПВО» для Киева.

Москва осуждает помощь Украине — как финансовую, так и военную. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.