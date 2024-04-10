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Военная операция на Украине ,  
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На Урале лежащего в коме участника спецоперации признали дезертиром

Депутат Иванов: лежащего в коме военного из Сухого Лога признали дезертиром
Сюжет
Военная операция на Украине

Участника военной операции на Украине из Свердловской области, пролежавшего почти год в коме, по ошибке признали дезертиром. Историю военного рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов в Telegram.

Участник спецоперации после ранения с весны 2023 года лежал в коме в военном госпитале Ленинградской области. На поле боя он потерял паспорт, поэтому вопрос с денежным довольствием и оформлением выплаты по ранению долго не решался.

«Получением нового паспорта занялись родные бойца после установления опеки. Но в «миграционке» уперлись рогом: пусть владелец документа сам приходит. При этом их совсем не волновало, что человек в коме и неизвестно, выйдет ли из нее», — рассказывал депутат в феврале. Семья военного обратилась к Иванову, который помог «сверхоперативно» решить проблему с паспортом.

Параллельно с этим решался вопрос с выплатами по ранению. Иванов сообщил, что отдельно обращался в военную прокуратуру. Оказалось, что бойцу платить не собирались, так как, по мнению воинской части, он не лежал в коме, а самовольно оставил место службы.

Спустя почти год после ранения вопрос с выплатой решился. «Надзорное ведомство ситуацию быстро исправило, виновным лицам сделали «втык». Денежное довольствие перевели на счет бойца в полном объеме», — написал Иванов.

Депутат отметил, что подобных «вопиющих случаев невнимательного отношения к людям» становится меньше.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В марте генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что в последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами участникам военной операции, полагающимися в связи с ранениями и в связи с присвоением государственных наград.

Генпрокурор заявил, что по каждому случаю «мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жестко». 

В начале января президент России Владимир Путин связал возможные задержки выплат участникам военной операции с бюрократическими сбоями.

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Теги
участники боевых действий кома Свердловская область
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