Участники военной операции получат приоритет при регистрации на авиарейсы

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре

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Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине. РБК ознакомился с копией телеграммы, ее подлинность подтвердили два источника РБК в разных авиакомпаниях.

«Сегодня пришла такая телеграмма», сообщил источник в одном из авиаперевозчиков.

В телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, в частности, содержится рекомендация: «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

Агентство также просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, осуществлять грамотное и достоверное информирование по возникающим вопросам, оказывать содействие на всех этапах перевозки.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих-участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — указывает в телеграмме Ядров.

Росавиация предлагает авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности в салоне авиавласти рекомендуют размещать их на наиболее комфортные места, «при этом соблюдая требования безопасности полетов», говорится в телеграмме.

Доклады о принятых мерах ФАВТ просит прислать до полудня 9 апреля, следует из письма.

В пресс-службе Шереметьево РБК также подтвердили получение телеграммы. «Подтверждаем, что в аэропорту создаются все необходимые и комфортные условия для качественного обслуживания пассажиров-участников спецоперации».

Запросы были направлены в другие крупные аэропорты. В Росавиации отказались от комментариев.

Конфликты с участниками военной операции на борту

В этом году на воздушном транспорте возникало несколько конфликтов участников военной операции с сотрудниками обслуживающих аэропортовых служб или авиакомпаниями. Так, 19 марта 33-летний Федор, недавно вернувшийся из зоны конфликта, собирался полететь из Санкт-Петербурга в Сочи, но из-за овербукинга (на рейс было продано больше билетов, чем посадочных мест в салоне — РБК.) не попал на рейс лоукостера «Победа». Авиакомпания позднее извинилась перед пассажиром, вернула ему деньги за билет вместе с сервисным сбором, а также предоставила сертификат на билеты на любую дату, сообщал «Регнум».

Другой случай возник на борту «Победы», когда бортпроводники обвинили пассажира рейса Москва-Барнаул в курении в салоне туалета. Мужчину, недавно вернувшегося из зоны военной операции, сняли с рейса, а сотрудники полиции составили на него административный протокол. Пассажир не признал, что курил в салоне, но уточнил, что курил на перроне аэропорта (что также запрещено). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту снятия участника военной операции с рейса.

Еще один случай произошел 16 февраля с семейной парой (мужчина — участник военной операции с ранением) при попытке купить билет на рейс «Аэрофлотом». По заявлению жены пассажира, кассир авиакомпании отказалась продавать билеты, сославшись на то, что командир воздушного судна не примет на борт человека с аппаратом Илизарова (у мужчины не сгибалась нога). «Клиентка высказала беспокойство, что у супруга не сгибается нога. Кассир предложила принять решение, смогут ли они лететь в сидячем положении. Супруги решили подумать и ушли, после чего больше не обращались в офис продаж «Аэрофлота», сообщили в пресс-службе авиакомпании со ссылкой на запись с камеры наблюдения. Там подчеркнули, что отказа в перевозке не было, а общение велось в корректной форме. Позднее пара воспользовалась рейсом «Победы» для перелета.

В феврале этого года один из инцидентов произошел на рейсе авиакомпании S7 Airlines Москва-Якутск. На борту самолета пьяный военный стал оскорблять бортпроводников, стюарды вызвали полицию. Но пассажиры попросили не задерживать военного, писала Baza. В другом случае из-за дебоша военного на рейсе Москва — Владивосток самолет пришлось посадить в Красноярске, где пассажира передали полиции. На борту он требовал открыть ему пассажирскую дверь, а после отказа направился в кабину пилота, «чтобы поговорить» с командиром судна.