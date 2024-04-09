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Потоп в Орске ,  
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Песков назвал ситуацию с паводками остающейся в центре внимания Путина

Песков: ситуация с паводками в регионах остается в центре внимания Путина
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ситуация с паводками в российских регионах остается в центре внимания президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Паводки, конечно же, остаются в центре внимания, в том числе и в центре внимания президента. Он продолжает регулярно получать информацию», — сказал Песков, подчеркнув, что ситуация остается сложной.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

8 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин заслушал доклады от главы МЧС Александра Куренкова, а также от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Президент поручил правительству создать специальную комиссию во главе с Куренковым и подготовить жителей регионов, где произошли и могут произойти затопления, к эвакуации.

В начале апреля ряд российских регионов столкнулся с паводками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Оренбургской области, где затопило более 10,1 тыс. жилых домов.

В Орске из-за повышения уровня воды в реке Урал прорвало дамбу, там произошло самое сильное наводнение за последние годы. В некоторых районах Тюменской, Курганской и Самарской областей ввели режим ЧС из-за угрозы паводков.

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Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин паводки затопления
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