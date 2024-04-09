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В Вязьме после обрушения моста открыли движение по одному из путей

Губернатор Анохин: в Вязьме после обрушения моста частично открыли движение

В Вязьме после обрушения моста открыли движение по одному из путей
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В Вязьме после обрушения путепровода открыли движение поездов по направлению Москва — Минск, сообщил глава Смоленской области Василий Анохин в телеграм-канале.

Еще на двух путях восстановительные работы почти завершены. Губернатор пообещал, что полностью движение будет открыто «в самое ближайшее время».

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что первый поезд по восстановленному пути пошел в 20:10 мск. Все пассажирские поезда следуют по своим обычным маршрутам, отметили в компании.

Работы по укладке второго главного пути на поврежденном участке также завершены, сейчас специалисты ведут монтаж контактной сети.

«На период работ движение поездов на участке Семлёво — Вязьма организовано в реверсивном режиме по одному пути», — уточнили в МЖД.

В Вязьме начали менять железнодорожный путь после обрушения моста
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8 апреля днем в Вязьме рухнул Панинский путепровод, который проходил над железнодорожным перегоном из города в село Семлёво. В момент обрушения на мосту находились два автомобиля — грузовой и легковой, в результате погибла женщина, которая находилась в легковушке, и пострадали шесть человек. Повреждения получили линия связи и газопровод, без газа остались 8 тыс. домовладений.

В Вязьме после обрушения моста открыли движение по одному из путей

После обрушения движение поездов на перегоне приостановили. Несколько поездов, которые должны были пройти по нему в города Белоруссии и в Калининград, направили в обход.

К работам на месте происшествия были привлечены более 500 человек и 113 единиц техники, а также направлено четыре восстановительных поезда для расчистки путей.

9 апреля днем МЖД сообщила о начале работ по замене поврежденного железнодорожного пути. В компании рассказали, что специалисты перед этим убрали более 450 т обломков обрушившегося моста.

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Теги
Вязьма Смоленская область железная дорога поезда МЖД путепровод
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