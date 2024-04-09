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В Вязьме начали менять железнодорожный путь после обрушения моста

МЖД: в Вязьме начались работы по замене пути после обрушения моста

В Вязьме начали менять железнодорожный путь после обрушения моста
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В Вязьме Смоленской области начались работы по замене поврежденного железнодорожного пути после обрушения путепровода, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в телеграм-канале.

Перед этим территорию очистили от фрагментов обрушившегося моста. В МЖД уточнили, что убрано было более 450 т «здоровенных» железобетонных обломков.

«Делаем все возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов», — отметили в компании.

Мост в Вязьме разберут после обрушения
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Фото:anohin67 / Telegram

8 апреля в Вязьме рухнул Панинский путепровод, который проходил над железнодорожным перегоном из города в село Семлёво. В момент обрушения на мосту находились два автомобиля — грузовой и легковой. В результате погибла женщина и пострадали пять человек.

При обрушении повреждения получил газопровод, из-за чего без газа остались 8 тыс. домовладений. Власти также сообщали о повреждении линии связи, позднее ее восстановили.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Движение поездов по перегону приостановили. Несколько поездов в города Белоруссии и в Калининград, которые должны были пройти по нему, направили в обход.

К работам на месте происшествия были привлечены около 455 человек и 55 единиц техники.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что восстанавливать мост «не имеет смысла», нужен новый проект.

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Теги
Вязьма Смоленская область железные дороги путепровод МЖД
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