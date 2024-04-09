Кличко назвал Украину «заложником» республиканцев в США

Виталий Кличко (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Украина стала «заложником» республиканцев в США, но даже если Дональд Трамп вновь станет американским президентом, то Республиканская партия поддержит Киев, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию The Daily Beast.

Говоря о длительном процессе принятия закона о дополнительном иностранном финансировании в конгрессе США, Кличко рассказал о разочарованности тем, что США позволили «непримиримости республиканцев» держать Украину в «заложниках».

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия на Украину; мы слышим риторику [кандидата в президенты США Дональда] Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — отметил мэр Киева.

Однако он считает, что даже если Трамп вернется в Белый дом с республиканским большинством в конгрессе, то правящая партия поддержит Украину. Политик напомнил, что победителями в «битве с советской диктатурой» были республиканцы, например, президент США (1981–1989) Рональд Рейган и бывший сенатор Джон Маккейн.

«Я не верю, что республиканцы изменили свои политические взгляды, чтобы пойти на компромиссы с Россией в отношении двойных стандартов демократии», — добавил Кличко.

Конгресс США с октября 2023 года не может решить вопрос о выделении финансирования на поддержку Украины. В феврале сенат одобрил пакет помощи, из которого $60 млрд направят Киеву. Палата представителей до сих пор не согласовала финансирование. Ее спикер Майк Джонсон обещал вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул (они закончатся 9 апреля). Он включает в себя возможность предоставления Киеву кредита.

Трамп же в частной беседе рассказал, что в случае победы на выборах президента США будет оказывать давление на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве, писала The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников газеты, Трамп в частном порядке заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина «хотят выхода [из конфликта]».

В штабе Трампа эту информацию опровергли, назвав ее выдумкой газеты.

Украинская сторона заявляла, что не будет вести переговоры с Москвой. Власти России неоднократно заявляли, что готовы к возобновлению диалога, но на своих условиях.