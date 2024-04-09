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Умерла жена посла России в Румынии

Умерла жена посла России в Румынии Валерия Кузьмина
Посольство&nbsp;России в Румынии
Посольство России в Румынии (Фото: Николай Морозов / ТАСС)

Умерла жена посла России в Румынии Валерия Кузьмина, сообщает Antena 3 CNN со ссылкой на официальные источники.

По данным телеканала, она скончалась в ночь на вторник, 9 апреля, в своей резиденции. До этого супруга дипломата жаловалась на проблемы с дыханием и недомогание. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Посольство России в Румынии подтвердило РБК смерть жены Валерия Кузьмина.

Кузьмин занимает пост посла России в Румынии с июня 2016 года. С июля 2007-го по апрель 2012 года он работал послом в Молдавии. С июля 1998 года по январь 2003-го Кузьмин возглавлял посольство России в Судане.

Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о золоте Бухареста
Политика
Валерий Кузьмин

В середине марта Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за комментариев о «румынском золоте». Дипломату «было передано глубокое недовольство румынской стороны» из-за того, как российская сторона рассматривает тему вывезенных ценностей, заявили в Бухаресте.

Перед этим Европарламент принял резолюцию, в рамках которой призвал Москву вернуть Бухаресту оставшуюся часть национального достояния Румынии (91,5 т чистого золота, предметы культуры и исторические архивы), которое было отправлено в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах «для защиты от разрушения» во время Первой мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на требование вернуть Румынии золото напомнила, что правительство СССР в 1935 году в качестве «знака доброй воли» направило в Бухарест 1436 т ценностей, которые остались со времен Российской империи.

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Румыния посол посольство некролог новости
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