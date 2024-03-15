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Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования о золоте

Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования вернуть золото
Речь идет о золоте, которое Румыния передала Российской империи во время Первой мировой войны. По словам Захаровой, Москва отправила Бухаресту 1,4 тыс. т ценностей в 1935 году и «простила» долг после войны 1941-1945 годов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на требование вернуть Румынии золото, вывезенное в Российскую империю в 1916–1917 годах, напомнила о переданных во времена СССР золотых запасах и «прощенном долге» после Великой Отечественной войны.

Накануне, 14 марта, Европарламент принял резолюцию, которая призывает вернуть Бухаресту «часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах». По данным ЕП, речь идет в том числе о 91,5 т золота, которое румынское правительство передало Российской империи во время Первой мировой войны.

«Румыния <...> использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Представитель МИД России рассказала, что советское правительство в 1935 году в качестве «знака доброй воли» направило в Бухарест 1436 т ценностей, оставшихся с царских времен.

Кроме того, Россия в 1949 году «простила» Бухаресту долг за «беды и разрушения», причиненные народу и стране в ходе Великой Отечественной войны, когда Румыния встала на сторону Третьего рейха, отметила Захарова. По ее словам, это $300 млн репараций или около $4 млрд на текущий момент.

«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах», — подсчитала дипломат.

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Также она подчеркнула, что Россия вернула почти все румынское золото и другие ценности «в ходе развития советско-румынских отношений». «В частности, [президент Социалистической Республики Румыния Николае] Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах», — заключила Захарова.

Во время революции и гражданской войны в России часть находившихся в стране сокровищ, в том числе румынских, была вывезена. Что потом с ними произошло, точно неизвестно. По одной из версий летом 1918 года большевики отправили румынское золото в Казань, где оно вместе с другими ценностями, в том числе остатками золотого запаса самой Российской империи, попало в руки адмирала Александра Колчака.

После расстрела адмирала в 1920 году часть так называемого «золото Колчака» так и не была найдена. Часть золотых запасов СССР удалось вернуть в ходе Гражданской войны, часть была вывезена за границу.

Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении золотого запаса. В 2003 году после подписания договора о дружественных отношениях и сотрудничестве Россия и Румыния договорились создать Совместную общественная комиссия историков, которая в том числе занималась вопросом о румынском золоте.

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Мария Захарова Румыния Золото Евросоюз Европарламент
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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