В пункты временного размещения в Оренбуржье доставили 1,5 тыс. человек

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В пунктах временного размещения в Оренбургской области к утру 9 апреля находились 1585 человек. Всего в регионе из мест подтопления эвакуировали почти 6,4 тыс. жителей, сообщила пресс-служба областного правительства во «ВКонтакте».

«По состоянию на 8:00 9 апреля (6:00 мск. — РБК) <...> из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1585, в том числе 269 детей», — сказано в сообщении.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Город стал одним из наиболее пострадавших от наводнения: к утру 9 апреля там затопило почти 7 тыс. домов и приусадебных участков. Из Орска эвакуировали почти 2,5 тыс. человек.

Сложная ситуация складывается и в Оренбурге: там уровень воды поднялся на 25 см за ночь, до достижения опасной отметки остается 33 см. Власти ожидают, что в ближайшие сутки уровень воды в реках Урал и Сакмара вырастет на 5–40 см, из-за чего будут подтоплены несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и другие. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Всего в Оренбургской области подтоплены 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков. Подтопления ожидаются в Курганской и Тюменской областях.